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Giresun'da 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'da, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı yağmur nedeniyle 19 Eylül kapalı spor salonunda yapıldı. Atapark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Kapalı Spor Salonunda yapılan törende öğrenciler yeteneklerini sergilediler.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, "19 Mayısın geleceğin teminatı olan gençlerin güven günüdür. Bu ülkenin evlatlarının el ele, gönül gönüle verdiği zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olamayacağını anlatmaktadır. Mustafa Kemal'in 98 yıl önce Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. 15 temmuz gecesi de milletimiz bağımsızlık ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade 19 Mayıs ruhunu anlamayı daha çok önemsemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü folklor ekibi gösterileri kutlamalara renk kattı. Kutlamalar taekwondocuların ortaya koyduğu göz dolduran gösterilerinin ardından sona erdi.

Kutlamalara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(AB-EK-Y)



19.05.2017 14:05:11 TSI

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