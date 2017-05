YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yusuf Özkan Özburun, Kitap Fuarı'nda

İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Yusuf Özkan Özburun, 9. Kocaeli Kitap Fuarında, gençlere kendilerini bekleyen tehlikeleri anlattı.

Kocaeli Kitap Fuarı, birçok tanınan ismi okuyucularla buluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlen fuara Yusuf Özkan Özburun, "Şahsiyet Terbiyesi" söyleşisiyle katıldı.

Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide Yusuf Özkan Özburun, kendisini dinleyen gençlere "Genç" kelimesinin tanımını yaparak konusunu anlatmaya başladı. Özburun, "Genç'in Farsça kelime anlamı hazinedir. Genç bu hazineye sahip değilse ve bu hazineyi korsanlara yağmalatıyorsa 15-16 yaşında olması bahane olmaz. Günümüzde gençleri sıradanlaştıran ve kanını emen bir sistem var" dedi.

Herkesin dünyaya yetenek hazinesi olarak geldiğini söyleyen Özburun, birçok gencin kendisinde bulunan yeteneğin farkına varamadığını belirtti. Özburun, "Gençlik şahsiyetini yağmalayan korsanlar var. Bunlar sırasıyla; vücut takıntısı, müzik, komiklik, kitle sporları ve teknolojidir. Vücut takıntısıyla genç kızları küçük yaştan itibaren bedenleriyle meşgul ediyorlar. Kilo, beden, saç, elbise kadınları esir alıyor. Dişilik değil kişilik. Gereksiz süs kişiliği örter. Size sunulan tek tipi ret edeceksiniz. Kendiniz olacaksınız" diye konuştu.

Gençleri esir alan ikinci tehdidin müzik ve ritim bağımlığı olduğunu aktaran Özburun, gençlere ucuz müzik verip duygu gıdıkladıklarını şarkı sözü düzeyinde düşünen bir gençlik oluşturduklarını ifade etti.

'Her şeyden bir şey bilen, bir şeyden her şey bilen genç lazım' diyerek konuşmasına devam eden Özburun, "Üçüncü tehdit komiklik hastalığıdır. Her şeye gülelim ama düşünmeyelim. Komedyenler çağın sahte peygamberleridir" vurgusunu yaptı.

