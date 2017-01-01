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Dilovası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:07
Dilovası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Dilovası'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98'inci yılı ülke genelinde olduğu gibi Dilovası'nda coşku ile kutlandı.
Törene katılan tüm öğrencilerin ve protokolün katılımı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü yaklaşık 1 kilometre güzergah boyunca ellerinde Türk Bayrakları ve okul flamalarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Belediye Meydanındaki kutlamalara Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arif Kaya, İlçe Milli eğitim Müdürü Murat Balay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler hazır bulundu. Törende gençlik haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kompozisyon ile şiirlerin okunulması ve değişik spor dallarında dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere ödüler verildi.
(İG-Y)

19.05.2017 14:07:38 TSI
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