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Rize'de el sanatları sergisi



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Atölye ve kulüpler yıl boyunca yaptıkları çalışmaların finallerini Gençlik Haftası faaliyetleri kapsamında sergiledi.

15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nın açılışı El Sanatları Kulübü Ebru Grubunun yıl boyunca yaptığı çalışmaların sergisi ile başladı. Ebru hocası Elvan AK ve öğrencilerinin açtığı sergide Geleneksel Türk Sanatları Ebru, tezhip ve hat sanatlarından 109 adet eser Rize Gençlik Merkezinde sergilendi.

Serginin Açılışını Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Bahri Gülal , Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı tarafından yapıldı. Açılışa davetliler ve kursiyerler katıldı.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada " Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturduğu Geleneksel Türk El Sanatları'mızı gelecek kuşaklara aktarmalıyız. El sanatlarımızın zarif örneklerinin beğeniye sunulduğu bu sergide, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Osman Bahri Gülal , Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin Çakmakçı sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri tek tek incelediler.

(BAS-EK-Y)



19.05.2017 14:11:41 TSI

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