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Tunceli için sağanak ve dolu uyarısı



TUNCELİ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Tunceli'de yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.

Dolu yağışı, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların olma ihtimaline dikkat çeken merkez, yağış anında kuvvetli rüzgar beklendiğini de aktardı.

(HİV-Y)



19.05.2017 14:12:49 TSI

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