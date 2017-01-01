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19 Mayıs Akçaabat'ta kutlandı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Atatürk Alanı'ndan Fatih Stadyumu'na öğrenci, sporcu ve protokolün de katılımıyla 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Fatih Stadyumu kapalı spor salonunda gerçekleştirilen gençlik şölenine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Mesut Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Spor gruplarının hazırladığı gösterinin ardından Gençlik Haftası boyunca atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, dart, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, okçuluk ve voleybol gibi spor dallarında ilçeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden ve derece yapan sporcular Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.

Program sonunda okçuluk takımının hazırladığı Maçka'daki hain terör saldırısında şehit olan Osmangazi Çetingöz portresi protokol üyeleri eşliğinde takdim edildi.

(OK-EK-Y)



19.05.2017 14:13:59 TSI

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