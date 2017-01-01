ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

19 Mayıs Akçaabat'ta kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:14
19 Mayıs Akçaabat'ta kutlandı
19 Mayıs Akçaabat'ta kutlandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde Atatürk Alanı'ndan Fatih Stadyumu'na öğrenci, sporcu ve protokolün de katılımıyla 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi.
Fatih Stadyumu kapalı spor salonunda gerçekleştirilen gençlik şölenine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yüzbaşı Mesut Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Spor gruplarının hazırladığı gösterinin ardından Gençlik Haftası boyunca atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, dart, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, okçuluk ve voleybol gibi spor dallarında ilçeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden ve derece yapan sporcular Akçaabat Belediye Başkanlığı tarafından ödüllendirildi.
Program sonunda okçuluk takımının hazırladığı Maçka'daki hain terör saldırısında şehit olan Osmangazi Çetingöz portresi protokol üyeleri eşliğinde takdim edildi.
(OK-EK-Y)

19.05.2017 14:13:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Trabzon Şehir Müzesi 61 bin kez ziyaret edildi
YEREL

TRABZON ŞEHİR MÜZESİ 61 BİN KEZ ZİYARET EDİLDİ
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Trabzon'da hava ulaşımı normale döndü
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMI NORMALE DÖNDÜ
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
YEREL

TRABZON'DA HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ
Macaristan, Trabzon'da fahri konsolosluk açacak
YEREL

MACARİSTAN, TRABZON'DA FAHRİ KONSOLOSLUK AÇACAK
Forum Trabzon'dan halk koşusu
YEREL

FORUM TRABZON'DAN HALK KOŞUSU
Trabzon heyeti Mardin'e gidiyor
YEREL

TRABZON HEYETİ MARDİN'E GİDİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI YILDIRIMHAN:
Yıldırımhan &quot;Hedefimiz ölümlü iş kazalarının önüne geçmek&quot;
YEREL

YILDIRIMHAN "HEDEFİMİZ ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK"
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss:
YEREL

MACARİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ KİSS:
Bayırbucak Türkmeni gençler Trabzon'da ağırlandı
YEREL

BAYIRBUCAK TÜRKMENİ GENÇLER TRABZON'DA AĞIRLANDI
Trabzon'da FETÖ soruşturması
YEREL

TRABZON'DA FETÖ SORUŞTURMASI
Maçka'da kültür merkezi yapımına başlanıyor
YEREL

MAÇKA'DA KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMINA BAŞLANIYOR
Ormanlarda &quot;dumansız yangın&quot;la mücadele
YEREL

ORMANLARDA "DUMANSIZ YANGIN"LA MÜCADELE
Trabzonspor tam kadro çalıştı
YEREL

TRABZONSPOR TAM KADRO ÇALIŞTI

Müzeler Günü etkinlikleri
YEREL

MÜZELER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Değirmendere Deresi işte böyle olacak
YEREL

DEĞİRMENDERE DERESİ İŞTE BÖYLE OLACAK
Trabzonspor, Medical Park Arena'da kazanmak istiyor
YEREL

TRABZONSPOR, MEDİCAL PARK ARENA'DA KAZANMAK İSTİYOR
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Üniversite öğrencilerinden 3 boyutlu materyal sergisi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 3 BOYUTLU MATERYAL SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...