YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mesleğinde 25 ve 30 yılını dolduran sağlıkçılara teşekkür belgesi

Mesleğinde 25 ve 30 yılını dolduran sağlıkçılara teşekkür belgesi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde 25 ve 30 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi.

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde 25 yılını dolduran kadın personellerle, 30 yılını tamamlayan erkek personellere teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Törende konuşan Bartın İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlık Müdür Vekili Dr. Dursun Koç, "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Dr. Dursun Koç konuşmasında, ayrıca sağlıklı yaşamın önemini vurgulayıp, bunun için sağlıklı beslenme ve hareketin önemine dikkat çekti.

(AY-Y)



19.05.2017 14:14:19 TSI

NNNN

