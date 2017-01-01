Mesleğinde 25 ve 30 yılını dolduran sağlıkçılara teşekkür belgesi
(Fotoğraflı)
Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde 25 ve 30 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi.
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde 25 yılını dolduran kadın personellerle, 30 yılını tamamlayan erkek personellere teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.
Törende konuşan Bartın İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlık Müdür Vekili Dr. Dursun Koç, "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Dr. Dursun Koç konuşmasında, ayrıca sağlıklı yaşamın önemini vurgulayıp, bunun için sağlıklı beslenme ve hareketin önemine dikkat çekti.
(AY-Y)
19.05.2017 14:14:19 TSI
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