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Hanönü'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:14
Hanönü'de 19 Mayıs coşkusu
Hanönü'de 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Hanönü'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk anıtına çelenk sunma törenleriyle başladı.
Çelenk sunumun ardından Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Soner Hüner günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yaptı.
Törene Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Akgöl'e düzenlenen 5 kilometre doğa yürüyüşü hava şartları sebebiyle ertelendi.
(EY-Y)

19.05.2017 14:14:58 TSI
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