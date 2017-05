YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da yağmur suyu hattı döşeniyor

Aksaray'da yağmur suyu hattı döşeniyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Özel İdare-Akin-TOKİ yolunda yağmur suyu ve drenaj hattında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yazgı, son yıllarda yapılan ciddi çalışmalarla şehrin alt yapısında büyük bir yenilenme yaşandığını kaydetti.

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince İl Özel İdare Müdürlüğü kavşağından başlayan TOKİ-Akin köyü yolu kavşağına kadar süren yol güzergahına 500'lük yağmur suyu hattını döşüyor. Yağmur suyu drenaj hattının hangi aşamada olduğunu yerinde görmek için çalışma alanına giden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Belediyemiz şuanda birçok alanda çalışma sürdürüyor. Şehrimizi üst yapı ve alt yapısı ile tamamen yenilemeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Yazgı, yol güzergahı boyunca yaptığı inceleme sonrası, "Herkesin bildiği gibi yapılması elzem hale gelen TOKİ-Akin yolunda genişletme çalışmalarını geçen yıl başlamıştık. Yol boyunca istinat duvarı yapmak suretiyle başlayan bir çalışmaydı. Can ve trafiğin güvenli seyri için gerekli bir çalışmaydı. Oldukça zahmetli bir çalışma oldu ama halkımızın ve sürücülerimizin can güvenliği her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Bölünmüş yolun diğer şeridinin alt yapısını tamamlayarak asfalt attık. Yolun trafiği, o şeritten sağlanıyor. Şimdi ise açılmayan diğer şeritte çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada yağmur suyu hattının döşenmesi maksadıyla ekiplerimizce yürütülen çalışmayı incelemek üzere sahadayız. Özel İdarenin yapmış olduğu istinat duvarı ile beraber çok az bir iş kaldı. Sanıyorum 2 haftaya tamamlanır. O kısım da tamamlandığı andan itibaren bu yola asfalt atıp trafik işaret ve işaretçilerini yerleştirip yatay düşey işaretlemeler yapıldıktan sonra yolu trafiğe açacağız" dedi.

(YC-FM-Y)



19.05.2017 14:15:26 TSI

NNNN