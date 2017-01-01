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Rektör Uzun'dan 19 Mayıs mesajı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadelemizi başlatmış ve bağımsızlık meşalesini Samsun'dan yakmıştır. İlhamını Çanakkale kahramanlığından alan milli mücadelemiz, Türkiye tarihinin de en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Kahraman halkımızın 98 yıl önce oldukça ağır şartlar altında gösterdiği büyük cesaret ve fedakârlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum."

(AY-Y)



19.05.2017 14:15:41 TSI

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