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Muğla'da renkli 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:15
Muğla'da renkli 19 Mayıs kutlaması
Muğla'da renkli 19 Mayıs kutlaması
- Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama etkinlikleri renkli görüntüler sahne aldı. Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen kutlama töreninde gençlerin hazırladığı gösteriler büyük alkış aldı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri havanın yağışlı olması nedeniyle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından kortej yürüyüş halinde salona geldi. Çelenk törenine Vali Amir Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.
Salonda düzenlenen törende Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu gösterisinin ardından halk oyunları ekiplerinin gösterileri yer aldı. Törenin sunuculuğunu ünlü sonucu Okan Karacan yaparken, Yetenek Sizsiniz yarışmasının finalistleri 'Karizma Show' gösterisi büyük alkış aldı. Törende Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Atatürk'ün Samsun'a çıkışını sahnelediği gösterinin ardından Muğla'dan Samsun'a bisiklet ile giden sporcuların Samsun Valisinden aldıkları Bayrak ve toprak Muğla Valisi Amir Çiçek'e teslim edildi. Törende Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödülleri Vali Amir Çiçek tarafından verildi.
Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına öncülük eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a yaptığı çıkarma, Türk Milleti'nin bağımsızlığını kazanması açısından tarihe altın harflerle kazınmıştır. Halkın desteğini almak, bağımsızlık ateşini yakmak üzere Büyük Önder Atatürk tarafından 19 Mayıs'ta Samsun'a atılan ilk adım kurtuluş ruhunun ortaya çıkmasında büyük öneme sahiptir. Bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs, milletimizin sizlere olan güveninin en büyük göstergesidir. Devletimizin birliği, demokrasimiz, istikbalimiz ve istiklalimizi koruyacak sizlersiniz. Çok zor şartlarda, büyük bir mücadele sonunda kazandığımız bağımsızlığımızı ilelebet koruyacağınıza inancımız tamdır. Dün olduğu gibi bugünde gençlerimizin gücünün farkındayız. Gençlerimizin, vatan aşkını kurtuluş döneminden sonra en iyi şekilde 15 Temmuz gecesinde hissettik. 15 Temmuz gecesi yok edilmeye çalışılan demokrasimiz, sizlerin kararlı duruşu sayesinde teminat altına alınarak korunmuştur. Sizlerde bu vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğu sürece devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızın '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını' ve 'Gençlik Haftası'nı en kalbi duygularla kutluyorum" dedi.
(BT)

19.05.2017 14:15:54 TSI
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