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Haliliyeli sporculardan masa tenisinde sekiz madalya kazandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:16
Haliliyeli sporculardan masa tenisinde sekiz madalya kazandı
Haliliyeli sporculardan masa tenisinde sekiz madalya kazandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa Haliliye Belediye Spor Kulübü masa tenisi takımı, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan Gençler ve Büyükler İl Şampiyonasında sekiz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatları ile kurulan Haliliye Belediye Spor Kulübü salon sporlarında başarı üstüne başarı kazanıyor. Haliliye Belediye Spor Kulübü Masa tenisi takımı 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan gençler ve büyükler il şampiyonasına damga vurdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Karaköprü Gençlik merkezi'nde, masa tenisi Gençler ve Büyükler İl Şampiyonası düzenlendi.
Bireysel bazda düzenlenen şampiyonaya toplam 105 sporcu katılırken, Haliliye Belediye Spor Kulübü masa tenisi adına 35 sporcu turnuvaya katıldı. Haliliye Belediye Spor Kulübü masa tenisi takımı, şampiyonada rakiplerine fark attı. Büyük erkekler ve genç erkekler kategorilerinde sekiz madalyayı da Haliliyeli sporcular kazandı. Gençler kategorisinde Haliliyeli sporculardan Ahmet Özgün İl Şampiyonu, Ayberk Çatamak İl ikincisi, Yusuf Görgün İl üçüncüsü, Yusuf İnan ise İl dördüncüsü oldu. büyükler kategorisinde ise Ayberk Çatamak İl Şampiyonu, Yusuf Görgün İl ikincisi, Yusuf İnan İl üçüncüsü, Ahmet Özgün ise il dördüncüsü oldu.
(AK-SD-Y)

19.05.2017 14:16:37 TSI
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