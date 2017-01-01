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SGK personeline etkili iletişim semineri

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:17
SGK personeline etkili iletişim semineri
SGK personeline etkili iletişim semineri

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Avcı tarafından Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli personellere, kişisel gelişim ve etkili iletişim semineri verildi.
Bartın'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında, Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli personellere yönelik kişisel gelişim ve etkili iletişim semineri düzenlendi. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık bölümü öğretim görevlisi Özkan Avcı tarafından gerçekleştirilen seminerde personellere, iletişim, iletişim türleri, etkili iletişim teknikleri, iletişimi etkileyen faktörler ve iletişim süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Kurum personellerinin kurumdan hizmet alan vatandaşlara yaklaşımlarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı seminerde ayrıca kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulunuldu. Müdürlük büyük salonda gerçekleşen seminere SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, müdür yardımcıları ve müdürlük personelleri katıldı. Seminerin sonunda SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci tarafından öğretim görevlisi Özkan Avcı'ya teşekkür çiçeği takdim edildi.
(AY-Y)

19.05.2017 14:17:07 TSI
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