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Ağrı'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:18
Ağrı'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Ağrı'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Kent merkezi Abide Meydanında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına, İl Müdür V. Cemil Budak, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür V. Cemil Budak bir konuşma yaptı. Budak, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyetinin öğrencilere emanet olduğunu söyledi.
Bugünün özellikle gençler için çok önemli bir gün olduğunu belirten Budak, "Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve yaşatmanın gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan 'Milli İradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir" dedi.
Gençlerin bayramını kutlayan Budak, " Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı.
(AG-Y)

19.05.2017 14:18:37 TSI
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