Gümüşhane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gümüşhane'de düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Yağmur nedeniyle kısaltılan program renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan kutlama programında daha sonra Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirilen kutlama programı ise yağmur yağışı nedeniyle kısaltılarak gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik lideri Onur Yayla'nın Vali Okay Memiş'e bayrak ve buket takdimiyle başlayan programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Bugünün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98.yıldönümü olduğunu kaydeden Aslan, "Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs" dedi.

19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle millet ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu kaydeden Aslan, "Türk genci, Türk istiklali ve Turü Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir gençler. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır" diye konuştu.

Gençlik haftası nedeniyle düzenlenen "ecdada mektup" yarışmasında birinci olan mektubun okunmasının ardından Gümüşhane'nin yetiştirdiği ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü "Hane de dans topluluğu" tarafından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi üyelerinin sahnelediği 19 Mayıs konulu oratoryonun icra edilmesinin ardından bu kez Gümüşhane Üniversitesi Halk Dansları gösterisini gerçekleştirdi.

Törenlere katılan Gümüşhaneli 82 yaşındaki şair Hıfzı Kenan Çetiner'in de kürsüden iki şiirini seslendirdiği programın son bölümünde protokol üyeleri spor gösterileri kapsamında ok attı.

Gençlik Merkezi kültür-sanat faaliyetleri sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Programlara Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Akıncı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, kurum müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

19.05.2017 14:19:23 TSI

