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Sungurlu'da 19 Mayıs Coşkusu



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sungurlu'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan kutlama programı bayram kutlamaları ile devam etti.

İlçe Kaymakam Mithat Gözen, Garnizon Komutanı J. Üsteğmen Osman Polat ve Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner halkın, öğrenci ve sporcuların bayramını kutlamasıyla başlayan program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Halil Yurt tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' ve 'Gençliğin Atatürk'e cevabının okunması, Şiirlerin okunması ve ödül töreni ile devam etti. Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü sporcu öğrencileri ve Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ve Özel Eğitim iş Uygulama Merkezi öğrencilerinin hazırladı gösteri büyük beğeni topladı.

Müzik dinletisi ve Halk oyunları gösteri ile devam eden program, Sungurlu Belediyesinin katkılarıyla Sungurlu Ülkü Ocakları ve Özel Dünya Sağlık Koleji tarafından hazırlanan resim sergisi gezilmesiyle sona erdi.

(SŞ-BÖ)



19.05.2017 14:22:42 TSI

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