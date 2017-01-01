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Bozyazı'da 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Ali Tandoğan

MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Hakan Acı tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Kaymakam Hayatı Taşdan ve Belediye Başkan Vekili Tarık Toklu'nun öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamalarının ardından, Ahmet Hakan Acı tarafından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı.

Mazlum ve davasında haklı bir milletin zulme ve eziyete karşı başkaldırısı olan 19 Mayıs'ın Türk milletinin gurur kaynağı olduğu kadar, dünyadaki tüm ezilmiş ve işgale uğramış milletlerin de örnek aldığı asil bir direniş ve bağımsızlık hareketi olduğunu ifade eden Acı, "Şan ve şerefle dolu bir tarihe sahip olan Türk milleti, tarih boyunca defalarca varlık mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Türk tarihi ve aziz milletimizden aldığı güçle Samsun'da bağımsızlık meşalesini yaktıkları milli mücadelenin başladığı, Türk milletinin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gün olan 19 Mayıs 1919'un yıldönümü kutlu olsun. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür" dedi.

Tören şiirlerin okunmasının ardından halat çekme, 100 metre sürat koşusu ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

(ALT-HSK-Y)



19.05.2017 14:23:22 TSI

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