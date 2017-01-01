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Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:25
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları

(Fotoğraflı)

Yakup Güler
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.
Tekirdağ Valiliği önündeki törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki tören sona erdi.
Sahil Dolgu Saha'daki Amfi Tiyatro'da devam eden kutlamalara, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlama programı, Vali Mehmet Ceylan'a, Tekirdağ gençliği adına gençliğin ulusa bağlılığını ve cumhuriyetin yılmaz bekçileri olduğunu ifade eden bayrağın sunulmasıyla başladı. Daha sonra öğrenciler tarafından Vali Mehmet Ceylan'a, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cöne'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a çiçek takdim edildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Hazan Kadir Kardaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Hazan Kadir Kardaş konuşmasında gençlere seslenerek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesinin 98. Yıl dönümünü kutluyoruz. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak siz gençler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışıyla tüm sorunların üstesinden gelerek, birlikte hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Bu duygu ve düşünceler ile 19 Mayıs Atatürk'ü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik eder başta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.
Hazan Kadir Kardaş'ın konuşmasının ardından, Namık Kemal Üniversitesi Jimnastik Ekibi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tekvando gösterileri ile Milli Takım Jimnastikçileri Burak Demirci ve İbrahim İhsan Arıkan tarafından sunulan jimnastik gösterisi sergilendi.
Program, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile sona erdi.
(YG-MK-Y)

19.05.2017 14:24:59 TSI
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