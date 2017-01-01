Başkan Yalçın el işi sergisine katıldı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, el işi sergisine katıldı.
Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından açılan el işi sergisini ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Gerçekten birlik ve beraberlikten güzel eserlerin çıktığını bu programda gördük. Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde hanım kardeşlerimizin zamanlarını en iyi şekilde geçirmeleri adına güzel bir faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ben daha önceki süreçte de burada güzel çalışmaların yapıldığına şahit olmuştum. Hanım kardeşlerimiz, burada adeta kendi içlerindeki sevgiyi ürünlere yansıtarak, güzel eserler ortaya koyuyorlar. Hepsinin ellerine sağlık olsun diyorum" dedi.
Öte yandan serginin hafta sonu açık olacağı belirtildi.
(CKT-Y)
19.05.2017 14:26:31 TSI
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