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Uşak'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Törenler 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda anıt önüne çelenk konulması ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okunmasıyla başlandı.

Hava muhalefeti nedeniyle bu sene kutlamalar Atatürk Kültür Merkezinde devam etti. Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin ve sporcuların hazırladıkları halk oyunları, jimnastik, karate gösterisi sergilendi. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyan bir öğrenci ise salondan büyük alkış aldı.

Program sonuna doğru spor alanında kentte dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Etkinlikler gün boyu sürecek programlarla devam edecek.

(EÖ-MB-Y)



19.05.2017 14:26:46 TSI

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