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Siirt'te trafik kazaları MOBESE'ye takıldı



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı nisan ayında kent genelinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları ile ilgili görüntüleri paylaştı. Vatandaşların karşılaşabileceği kazalara karşı bilinçli olmaları amacıyla kurumun sosyal paylaşım sayfasında yayınlanan görüntülerde, şehrin ana cadde ve sokaklarında gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor. Çeşitli açılardaki MOBESE kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekiyor.

(MND-MP-SO-Y)



19.05.2017 14:27:27 TSI

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