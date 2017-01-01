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19 Mayıs Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:27
19 Mayıs Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Selçuk Vurucu
KIRKLARELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.
Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına çenk sunumu ile başlayan tören Kırklareli Festival alanında devam etti. Çenk törenine, Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Muammer Aydın, "Milletimizin onur, erdem, namus, şeref, asalet ve iman ile tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının adıdır 19 Mayıs. Temeli 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir" dedi

"15 Temmuz'da gençlerin fazlalığı dikkatlerden kaçmamıştır"
Aydın, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinerek, "18 Mart 1915 Çanakkale ve 19 Mayıs 1919 Samsun ruhunun bittiğini sanan hainler, bu kez senaryolarını içerden ve sinsice 15 Temmuz 2016'da oynamaya başladılar. Ne var ki; cesur, yiğit, kararlı ve inanmış bir lider ve vatan sevdalısı bir milletin inanç, kardeşlik ve cesareti ile bu hain kalkışma kısa sürede sonlandırılmış, vatan ve bayrak uğruna yüzlerce şehit, binlerce gazi ile destan yazılmıştır. Kurtuluş Savaşında savaş meydanlarını dolduranların çoğu nasıl gençler olmuşsa, 15 Temmuz'da da gençlerin fazlalığı dikkatlerden kaçmamıştır. Bu millet ve bu gençler, düşmana, haine, satılmışlara bir kez daha sahte rüyalar görmemeleri için gerekli mesajı vermiştir. Ruhunda, kanında ve kültüründe iman, vatan, bayrak ve insan sevgisi olan aziz milletimiz ve gençlerimiz ilelebet var olsunlar" diye konuştu.
Program, konuşmaların ardından Vali Esengül Civelek'e çiçek verilmesi, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.
(SV-MK-Y)

19.05.2017 14:27:28 TSI
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