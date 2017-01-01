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Ayvacık'ta 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



İpek Güney

ÇANAKKALE (İHA) - 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı dolayısıyla Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Ayvacık ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende lise öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı, şiirler okundu. Liselerarası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Düzenlenen 19 Mayıs törenlerine Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Ayvacık Garnizon Komutanı Hv. Yrb. Murat Torumtay, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Liselerarası düzenlenen halat çekme ve çuvalla yürüme yarışmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

(GD)



19.05.2017 14:27:54 TSI

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