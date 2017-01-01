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Hava Muhalefeti Fener alayı ve Koray Avcı konserini iptal ettirdi



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi tarafından bugün akşam düzenlenecek olan Fener Alayı Yürüyüşü ve Koray Avcı konseri Meteoroloji'nin "Olumsuz Hava Muhalefeti" uyarısıyla iptal edildi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bugün saat 19.00'de düzenlenecek olan Fener Alayı Yürüyüşü ve ardından Koray Avcı konseri Meteoroloji'nin açıkladığı "Olumsuz Hava Muhalefeti" uyarısıyla iptal edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenleyeceğimiz Gençlik Haftası etkinlikleri için İlçemiz, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılmış, Fener Alayı için binlerce Türk bayrağı ve meşale hazırlanmış, konserin yapılacağı Kent Meydanın da ise gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır. Ancak Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda halkımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla zorunlu bir takım değişikliklere gitmek zorunda kaldık" dedi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri 21 Mayıs Cumartesi günü Bisiklet Şenliği ve 22 Mayıs Pazar günü döşemeyol da yapılacak olan 'Doğa Yürüyüşü' programları ile devam edecek. 21 Mayıs Cumartesi günü Bisiklet Şenliği için saat 10.00'da Döşemealtı Belediyesi hizmet binası önünde toplanılacak.

22 Mayıs Pazar günü Doğa Yürüyüşü için saat 10.00'da Döşemealtı Belediyesi hizmet binası önünde toplanılacak ve araçlarla yürüyüşün yapılacağı döşemeyola hareket edilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



19.05.2017 14:28:40 TSI

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