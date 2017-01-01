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Ardahan'da 19 Mayıs kutlamalarına hava muhalefeti engeli



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yağmur engeline takıldı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Anıtta yapılan törende Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çelengi anıta sunuldu. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından, yağmurlu hava nedeniyle Ardahan Kalesinde yapılması gereken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları havanın yağışlı olması nedeniyle Kazım Karabekir kapalı spor salonuna alındı.

Kazım Karabekir kapalı spor salonundaki kutlamalara, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutan vekili Albay Erdoğan Terzi, Belediye Başkan Vekili Akın Günal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, milletin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs tarihi kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde. Mustafa Kemal Atatürk'ün milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dereceye giren başarılı sporcuların madalya ve ödülleri Vali İbrahim Özefe, Garnizon Komutan vekili Albay Erdoğan Terzi, Belediye Başkan Vekili Akın Günal ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak tarafından verildi. Halk oyunları ve spor gösterisiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni son buldu.

(OY-AA-Y)



19.05.2017 14:32:52 TSI

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