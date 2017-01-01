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Hakkari'nin ilk kır lokantası ilgi odağı oldu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de çözüm süreciyle birlikte kadın bir girişimci tarafından hizmete açılan kır lokantası ilgi odağı haline geldi.

2015 yılında kent merkezinden iki kilometre mesafede bulunan Dereboyu Mahallesi'nde bin metrekare üzerinde Berçem Lokantası adı altında açılan kır lokantası ailelerin uğrak yeri oldu. Etrafı meyve ağaçlarıyla donatılmış kır lokantasında aile bölümü ve çocuk oyun parkı da bulunuyor. Semaver çayı, tas kebabı, her çeşit ızgara çeşitleri ve sulu yemeklerin bulunduğu lokantada 5 kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

Çözüm sürecinde hizmete açılan kır lokantasına giderek burada hoşça vakit geçiren aileler, huzur ve güvenli bir ortamda geçirdiklerini söylediler. Ailelerin rahat edebileceği bir ortam dizayn edildiğini de ifade eden vatandaşlar, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



19.05.2017 14:34:17 TSI

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