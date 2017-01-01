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Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:34
Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
Lüleburgaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde coşkuyla kutlandı.
Törende ilk olarak Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törene Kaymakam Mustafa Kaya, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tamer Nazmi Sezen, Belediye Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İlçe Spor Müdür Vekili Cihan Erdem ve kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kongre Meydanı'nda devam eden program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem 19 Mayıs tarihinin önemini anlatarak Erdem, "19 Mayıs 1919 Türk milletinin, Türk onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tarih sahnesine bir defa daha çıkarak makus tarihini tersine döndürmeye başladığı, milletin azim ve kararlılığı sayesinde Türk milletinin esaret altında yaşayamayacağının Samsun'dan başlayarak tüm dünyaya duyurduğu tarihtir. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Bu gün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kuruluş meşalesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen özüne ve kültürüne sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahiptirler" dedi.
Erdem'in konuşmasından sonra Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Çağla Demirbilek gençlik adına bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu.
Halk oyunları gösterisinden sonra Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi 12-A sınıfı öğrencisi Sercan Çetin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Gençliğin Ata'ya cevabı ise, Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi 11-B öğrencisi Yunus Emre Bilgin yönetiminde tüm gençler tarafından söylendi.
Daha sonra Lüleburgaz Lisesi Trakya Güneşi dans ekibi modernize yöresel halk dansları ve modern dans gösterisi sundu. Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi 10-D sınıfı öğrencisi Sanem Atabey 'Mustafa Kemal Seslense' isimli şiiri okudu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü jimanastik, judo, karate ve güreş gösterileri gerçekleşti.
Son olarak Kepirtepe Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Burcu Şimşek Dağ yönetiminde öğrenciler 19 Mayıs Koro gösterisini sundu.
Tören hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
(MK-Y)

19.05.2017 14:34:26 TSI
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