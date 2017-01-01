19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hayrabolu'da kutlandı
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TEKİRDAĞ (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde törenle kutlandı.
Hayrabolu Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Yavuz Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutanı Adem Yelmen, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.
Törene, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutanı Adem Yelmen, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Cumhuriyet Savcısı Tanju Çatlı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende judo gösterisi büyük ilgiyle izlenirken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
(SK-MK-Y)
19.05.2017 14:35:34 TSI
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