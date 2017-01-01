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Niğde'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşku ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Niğde'de Derbent meydanından Hükümet meydanına kadar yürüyüş düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program için Ömer Halisdemir meydanına geçildi. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Harun Turhan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Turhan, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının, bir milletin kendi topraklarında özgür ve hür iradesi ile yaşam savaşı verdiği ve bu savaşı da diğer milletlere gösterdiği bir yeniden diriliş destanı olduğunu söyledi. Turhan törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin yeniden dirilişinin meşalesini yakmak üzere Samsun'a gitmiştir ve Samsun'dan sonra safha safha bütün ülkeye yaymıştır bu diriliş destanını. İşte bu diriliş destanının medarı iftiharı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine bir bayram olarak armağan etmiştir."

Konuşma sonrası törene katılan öğrenciler şiirler okuyarak gösteriler sergiledi. Program Niğde Belediyesi Mehter takımı gösterisi ile sona erdi.

Kutlamalara Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(MB-YE-TB-Y



19.05.2017 14:41:00 TSI

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