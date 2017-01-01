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Büyükşehir Belediyesi ve çevik kuvvet ekiplerinden ortak denetim



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı, Ali Kaya Mutlu Caddesi, 34. Cadde, 36. Cadde ve Üniversite Caddesi'nde seyyar köfte ve kokoreç tezgahlarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren seyyar kokoreç ve köfte tezgahları ile malzemeleri, zabıta ekipleri tarafından toplandı. Hijyen kriterlerine uymayan, plakasız veya kanunlara uygun olmayan seyyar köfte ve kokoreç araçları çekici marifetiyle bulundukları yerlerden kaldırılarak trafik ekipleri tarafından trafikten men edildi. Denetimler sonunda zabıta ekipleri tarafından çok sayıda seyyar malzemeye el konulurken, 2 adet seyyar köfte ve kokoreç aracı trafikten men edildi. Ayrıca seyyar satıcılara idari para da cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında polis ekipleri, biri aranan olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zabıta ekipleri, vatandaşları ruhsatsız ve izinsiz olarak faaliyet gösteren, hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden bu türlü yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

(KRY-Y)



19.05.2017 14:41:13 TSI

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