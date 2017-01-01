YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de 19 Mayıs coşkusu

Burhaniye'de 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Anıta çelenklerin konmasının ardından 8 Eylül Stadında yapılan törenleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Baş Savcı Hüseyin Tuncel ve daire müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

Törende şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kızlar ve erkekler arasında koşular yapılırken, jimnastik grupları ve tekvandocuların gösterileri ise büyük alkış aldı. Törenin sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Sami Kızılcık yaptı.

Tören sırasında, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin gösterileri ilgi çekerken, çok sayıdaki veli de çocuklarının fotoğraflarını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, törende görev alan öğretmen ve öğrencilerin bayramını kutladı. Tören sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri törenle verildi.

(FT)



19.05.2017 14:41:16 TSI

NNNN

