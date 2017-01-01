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Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ı doğa yürüyüşüyle kutladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı doğa yürüyüşüyle kutladı. Mezitlililer, Çevlik Köyü'nden başlayarak Bozön Köyü'ne kadar doğal güzellikler arasında şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüş sonunda çekilen kura ile 30 kişiye bisiklet hediye edildi.

Mezitli Belediyesi'nin geleneksel hale gelen doğa yürüyüşlerinin beşincisi 19 Mayıs 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Çevlik ve Bozön köyleri arasındaki 7 kilometrelik mesafede düzenlenen ve Kalfe mevkiinden başlayan yürüyüşün başlangıcında birer numarası alan katılımcılar bisiklet çekişine katılma hakkı kazandı.

Yürüyüşe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, AKUT Mersin ekibi ve yüzlerce vatandaş katıldı. Atatürk desenli bir tişört giyen Başkan Tarhan, sık sık yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Özellikle son bölümü oldukça zorlu olan yürüyüş parkurunun sonunda, katılımcılara Bozön Köyü sakinleri tarafından hazırlanan sıkma ve ayran ikram edildi.

Bozön Muhtarlığı önünde dinlenen yürüyüşçüler daha sonra yapılan bisiklet çekilişine katıldı. Oldukça heyecanlı geçen çekilişe ilgi beklenenden fazla olunca daha önce 20 olarak açıklanan hediye edilecek bisiklet sayısı 30'a çıkarıldı. Vatandaşların halay çekip, zeybek oynayarak eğlendiği yürüyüşün sonunda bir açıklama yapan Başkan Tarhan, her geçen gün artan ilginin kendisini son derece mutlu ettiğine söyledi. Tarhan, "Biz kentte yaşayan insanlarımızın bu doğal güzelliklere tanık olmasını, aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla da bir arada olmasını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Bu sene birçok yerde iptal edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yürüyüşü düzenledik. İstedik ki, insanlar Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bize bu güzel ülkeyi armağan eden atalarını anarken kimseden izin almak durumunda kalmasınlar. Atatürk devrim ve ilkelerinin ışığında yılmadan çalışmaya ve insanlarımız arasındaki kardeşliği pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşları daha güçlü bir belediye için, Mezitli Belediyesi'nin etkinliklere katılmaya davet etti.

(KYM-Y)



19.05.2017 14:44:24 TSI

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