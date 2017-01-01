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Bisikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam bisikletin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Lisesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut Yaman (79), sürücüsü öğrenilemeyen bir bisiklet çarptı. Bisikletin çarptığı yaşlı adam yaralanırken durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Yaman, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



19.05.2017 14:44:39 TSI

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