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Bursa kitapçısı Kocaeli Kitap Fuarı'nda

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:46
Bursa kitapçısı Kocaeli Kitap Fuarı'nda
Bursa kitapçısı Kocaeli Kitap Fuarı'nda

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın kent belleği, Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş., "Bursa Kitapçısı" markası ile Kocaeli Kitap Fuarı'nda, en çok ilgi gören stantların başında yer aldı.
Somut olmayan kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması çalışmaları ile kent belleğine önemli katkı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 9.yaşını kutlayan fuarda 2008 yılından bugüne Bursa'nın kent belleğine kazandırdığı 300'ü aşkın eseri, kitapseverlerle buluşturdu. Bursa ile ilgili çalışma yapan birçok araştırmacının eserlerini yayına dönüştüren ve kaybolmaya yüz tutan değerleri, bilgi, belge ve dokümanların birçoğunu yabancı dillere de çevirerek tüm dünyadaki Bursa meraklılarına ve gelecek yüzyıllara taşımayı hedef edinen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin fuardaki reyonu, ünlü isimler tarafından ziyaret edildi.
Kitap fuarını ziyaret eden ünlü müzisyen ve söz yazarı Yusuf İslam, Bursa yayınlarına hayran kaldı. Ünlü sanatçıya kent belleğine kazandırılan "Bursa Ulucami" kitabı hediye edildi. Çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı ve bilim insanının eserlerini imzaladığı fuarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. standı kitapseverlerden tam not aldı. Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Müftüsü Yusuf Doğan Bursa kent kültürüne eşsiz eserler kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Recep Altepe'yi tebrik etti.
(MŞ)

19.05.2017 14:46:00 TSI
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