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Atakum HEM'den yılsonu sergisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yılsonu sergisi Atakum Belediyesi Eğitim Eğlence ve Kültür Merkezinde görkemli bir törenle açıldı.

Açılış öncesi konuşan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, ilçede bin 749 kursta 28 bin 966 kursiyere hizmet verildiğini; sosyal faaliyetler, seminer ve kursların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Tanrısever, "Yıl boyunca kurslarımızda yapılan el sanatları ve güzel sanatlarla ilgili çalışmaların sergisinin açılışını yaptık. Bu çalışmalarımızı da söz verdiğimiz gibi ekonomik olarak da değerlendireceğiz" dedi.

Atakum Halk Eğitim Merkezinin kurslarının hem nicelik hem de nitelik yönünden ileri seviye olduğuna vurgu yapan Atakum Kaymakam Vekili Turan Atlamaz, Halk Eğitim Merkezlerinin yok olan değerlerin yeniden topluma kazandırılmasında önemli bir görev misyonu üstlendiğini söyledi.



Başarılı olanlara belge verildi

Açılış konuşmalarının ardından Türk halk oyunları gösterileri yapıldı. El Sanatları, Yabancılara Türkçe, Okuma Yazma, Kuran-ı Kerim ve Aile Eğitimi kurslarında başarı gösteren kursiyerlere Atakum Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından belgeleri takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra hazırlanan ürünlerinin sergilendiği stantları misafirlerle birlikte gezerek ürünler hakkında bilgi alan Atakum Kaymakamı Turan Atlamaz emeği geçen kursiyer ve öğreticileri tebrik etti.

Sergide resim, seramik, cam süsleme, hediyelik eşya, ahşap boyama, takı tasarım, moda tasarım, ev tekstili, boncuk işleme, dikiş-nakış, trikotaj, ebru sanatı, çeyiz ürünleri, dekoratif ev aksesuarları, yatak odası tekstili, model uçak gibi kursların ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergilenen ürünlerin büyük beğeni topladığı sergi misafirler için hazırlanan kokteyl ile sona erdi.

Serginin açılışına ayrıca, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turan Coşkun, kurum müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(SAM-SLH-Y)



19.05.2017 14:46:07 TSI

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