ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum HEM'den yılsonu sergisi

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:46
Atakum HEM'den yılsonu sergisi
Atakum HEM'den yılsonu sergisi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yılsonu sergisi Atakum Belediyesi Eğitim Eğlence ve Kültür Merkezinde görkemli bir törenle açıldı.
Açılış öncesi konuşan Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Tanrısever, ilçede bin 749 kursta 28 bin 966 kursiyere hizmet verildiğini; sosyal faaliyetler, seminer ve kursların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Tanrısever, "Yıl boyunca kurslarımızda yapılan el sanatları ve güzel sanatlarla ilgili çalışmaların sergisinin açılışını yaptık. Bu çalışmalarımızı da söz verdiğimiz gibi ekonomik olarak da değerlendireceğiz" dedi.
Atakum Halk Eğitim Merkezinin kurslarının hem nicelik hem de nitelik yönünden ileri seviye olduğuna vurgu yapan Atakum Kaymakam Vekili Turan Atlamaz, Halk Eğitim Merkezlerinin yok olan değerlerin yeniden topluma kazandırılmasında önemli bir görev misyonu üstlendiğini söyledi.

Başarılı olanlara belge verildi
Açılış konuşmalarının ardından Türk halk oyunları gösterileri yapıldı. El Sanatları, Yabancılara Türkçe, Okuma Yazma, Kuran-ı Kerim ve Aile Eğitimi kurslarında başarı gösteren kursiyerlere Atakum Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından belgeleri takdim edildi.
Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra hazırlanan ürünlerinin sergilendiği stantları misafirlerle birlikte gezerek ürünler hakkında bilgi alan Atakum Kaymakamı Turan Atlamaz emeği geçen kursiyer ve öğreticileri tebrik etti.
Sergide resim, seramik, cam süsleme, hediyelik eşya, ahşap boyama, takı tasarım, moda tasarım, ev tekstili, boncuk işleme, dikiş-nakış, trikotaj, ebru sanatı, çeyiz ürünleri, dekoratif ev aksesuarları, yatak odası tekstili, model uçak gibi kursların ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergilenen ürünlerin büyük beğeni topladığı sergi misafirler için hazırlanan kokteyl ile sona erdi.
Serginin açılışına ayrıca, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Turan Coşkun, kurum müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SAM-SLH-Y)

19.05.2017 14:46:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsunspor avantajını korumak istiyor
YEREL

SAMSUNSPOR AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKSÜNGER:
Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu koşuldu
YEREL

SAMSUN'DA 19 MAYIS YARI MARATONU KOŞULDU
Kosovalı kadınlar Samsun'da
YEREL

KOSOVALI KADINLAR SAMSUN'DA
Şehitler için &quot;81 İl 81 Bayrak&quot; sergisi
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN "81 İL 81 BAYRAK" SERGİSİ
&quot;Eskort sitelerine&quot; yönelik 13 ildeki operasyon
YEREL

"ESKORT SİTELERİNE" YÖNELİK 13 İLDEKİ OPERASYON
İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylediler
YEREL

İSTİKLAL MARŞI'NI İŞARET DİLİYLE SÖYLEDİLER
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
GÜNCELLEME - Tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:

Kosova-Atakum arasında &quot;hat&quot; köprüsü
YEREL

KOSOVA-ATAKUM ARASINDA "HAT" KÖPRÜSÜ
Akcer: &quot;Bafra OSB kabuğunu kırdı&quot;
YEREL

AKCER: "BAFRA OSB KABUĞUNU KIRDI"
Başkan Togar önemli projeler için Ankara'da
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖNEMLİ PROJELER İÇİN ANKARA'DA
Atakum'da 19 Mayıs Gençlik Festivali
YEREL

ATAKUM'DA 19 MAYIS GENÇLİK FESTİVALİ
Sarayönü MYO Kızlırmak Deltası'nda
YEREL

SARAYÖNÜ MYO KIZLIRMAK DELTASI'NDA
Bafra'nın yüzde 90'ına doğalgaz ulaştı
YEREL

BAFRA'NIN YÜZDE 90'INA DOĞALGAZ ULAŞTI
Yöresel Yenilebilir Ot Çeşitleri Toplama Yarışması
YEREL

YÖRESEL YENİLEBİLİR OT ÇEŞİTLERİ TOPLAMA YARIŞMASI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Bendevi Palandöken'den Samsun'a övgü
YEREL

BENDEVİ PALANDÖKEN'DEN SAMSUN'A ÖVGÜ
Büyükşehir hayran bırakıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR HAYRAN BIRAKIYOR
Tok'tan taraftara çağrı
YEREL

TOK'TAN TARAFTARA ÇAĞRI
İlkadım'da görkemli açılış
YEREL

İLKADIM'DA GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dizi ve filmlerin kamera arkası görüntüleri
KÜLTÜR-SANAT

SİZ BİR DE KAMERA ARKASINI GÖRÜN!

 1
  • 2 Ölümün anlık bir şey olmadığı açıklanmıştı! Bu bilgi, o tezi çürütecek...
  • 3 Hiçbir suç cezasız kalmaz!
  • 4 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...