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19 Mayıs Bayramiç'te coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Sedef Topçu

ÇANAKKALE (İHA) - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri Yıldırım Akbulut Meydanı ve Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

İlk tören Yıldırım Akbulut Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile son buldu. İkinci tören Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Okul müdürü Nihat Ertürk günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıldönümünü kutlamakta olunduğunu ifade etti. Ertürk "Milletimiz tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk Milli Kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Atatürk diyor ki; 'Gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti Biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa, ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Ardından öğrenciler hep bir ağızdan Türk Gençliği Andını okudu. Daha sonra ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon, çeşitli müsabakalar ve oyunlarda başarılı olan öğrencilere; İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Garnizon Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü tarafından kupa ve madalya verildi.

Anma etkinlikleri halkoyunları ve çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Jandarma Garnizon Komutan Vekili Jandarma K. Baş. Çav. Namık Kemal Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selahattin Gökhan, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(GD)



19.05.2017 14:48:53 TSI

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