Beyazay'dan teşekkür ziyareti

BURSA (İHA) - Türkiye Beyazay Derneği Üst Kurul Üyesi Zafer Hıdıroğlu ve Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular, yürüttükleri 'Makedonya Kardeşlik Projesi'ne verdikleri destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her alanda Türkiye'ye örnek projelerin hayata geçirildiği Bursa'da engellerin kaldırılması noktasında da her türlü çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyetler yürüten Türkiye Beyazay Derneği yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi ziyaret etti. Derneği Üst kurul üyesi Zafer Hıdıroğlu, yaptığı çalışmalarla en faydalı dernek seçilen Beyazay'ın kamu yararına bir dernek olduğunu ve faaliyetlerini de Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular da dernek olarak yürüttükleri 'Makedonya Kardeşlik Projesi' kapsamında Üsküp'ten 55 öğrencinin Bursa'ya getirildiğini hatırlatarak, bu projeye verdikleri destekler nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de nüfusunun yarısı Balkan kökenli olan Bursa'nın Balkanlar'dan ayrı düşülmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. 2004 yılında başlattıkları Balkanlarla ilişkileri 13 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Başkan Altepe, "Bursa'da gelenek ve kültürümüzü yaşatmak adına ne tür etkinlik yapıyorsak aynılarını Balkanlarda da yapıyoruz. Üsküp'ün kalbinde artık bizim bir kültür merkezimiz var. İstiyoruz ki yaptığımız her çalışma ile örnek olalım. Bu nedenle derneğinizin Balkanlarda ve ülkemizde yürüttüğü faaliyetlere de elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

19.05.2017 14:49:23 TSI

