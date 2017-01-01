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Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Tören öncesi Kırıkkale merkezinde bir gençlik yürüyüşü düzenlendi. Kutlama töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü, "Sevgili gençler, yarınlara güvenle bakabilmemizin teminatı sizlersiniz. Sizler var oldukça atalarımız bu topraklarda rahat uyuyacaktır. Ülkemiz yarınlara koşar adımlarla gidecek önümüze çıkan her engel birer birer aşılacaktır. Maalesef her dönem olduğu gibi bu dönemde de düşmanlarımız çoktur. Türk Milleti son olarak 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı tek vücut olmuş, tankların, topların önüne göğsünü siper ederek bir kez daha bu vatanın parçalanmayacağını göstermiştir. Ülkemiz, düşmanlarına karşı verilebilecek en güzel cevap bilimde, teknolojide muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için gece gündüz demeden çalışmaktır" dedi.

Tören sırasında gösteri yapan Kırıkkale Üniversitesi Sayokan Sporu Kulübü ve Keskin Yöresi Halay Ekibi büyük beğeni topladı. Kutlamalara çeşitli dallardan Kırıkkaleli sporcular katılarak icra ettikleri spor dalından kısa kısa gösteriler sundular ve ulusal, uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi.

Kutlamalara Kırıkkale Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız katıldı.

(MT-SLH-Y)



19.05.2017 14:49:50 TSI

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