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Öğrenciler kendi yaptıkları tahta arabalarla yarıştı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:53
Öğrenciler kendi yaptıkları tahta arabalarla yarıştı
Öğrenciler kendi yaptıkları tahta arabalarla yarıştı

(Fotoğraflı)

Adem Şahin
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri, ailelerinin ve öğretmenlerinin desteğiyle tasarlayıp yaptıkları tahta arabalarla kıyasıya yarıştı.
Eskiye ait oyuncakların yeniden ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilen Kukul'un eğitmenliğinde öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla tahta arabalar yaptı. Öğrencilerin binbir emekle tasarlayıp ortaya çıkardığı tahta arabalar için Kepenekli Mahallesinde yarış düzenlendi. Bir yandan el emeği göz nuru tahta arabalarını sergileyen öğrenciler, bir yandan da kıyasıya yarışarak, büyük heyecan ve coşku yaşadı. 12 öğrencinin ahşaptan yapılan arabalarla katıldığı yarış renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen yarışmada hız sınırını aşarak bitiş noktasında durmakta güçlük çeken yarışmacıların yanı sıra bindikleri aracı ayakları ile itecek kadar yavaş gidenler de oldu. Çok sayıda kişinin izlediği yarışmada hiçbir kaza yaşanmadı. Neval Yaralı Milli egemenlik Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilen Kukul, Türkçe Öğretmeni Mustafa Ali Öztürk ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Serdar Dönmez'in jüri olarak görev yaptığı etkinlikte, hız yarışı ve tasarım alanında yarışan öğrenciler arasında 6. sınıf öğrencisi Haktan Aktar en hızlı yarışmacı olurken, en iyi tasarım dalında 6. sınıf öğrencisi Mustafa Sever ve 5. Sınıf öğrencisi Kerem Baydar birinciliği paylaştılar. Birinci olan öğrencilere paten hediye edildi. Ayrıca 6. sınıf öğrencisi Alperen Norcu kendisinin tasarladığı otantik arabasıyla büyük beğeni topladı ve jüri tarafından teşvik ödülüne layık görüldü. Katılan tüm öğrencilere madalya verildi. Etkinliği düzenleyen Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilen Kukul, eskiye ait oyuncakların ortaya çıkmasını, öğrencilerin, babalarının ve dedelerinin oynadığı oyuncakları tanımalarını sağlamak amacıyla bu yıl ilk defa tahta araba yarışı düzenlediklerini söyledi. Kukul, "Bu tür etkinlikler sayesinde eskiye ait unutulmaya yüz tutmuş oyuncakların ortaya çıkması sağlanırken, öğrencilerimiz de hem eski oyunları ve oyuncakları tanımasını, hem de kültürlerini öğrenmesini, öğrenirken de eğlenmesini amaçladık. Ayrıca çocukluğumuzda önemli bir eğlence kaynağı olan tahta arabaları şimdiki çocukların da tatmasını, sanal eğlencelerden bir nebze olsun uzaklaşıp gerçek bir etkinliğin, paylaşmanın, centilmence yarışmanın hazzını yaşamalarını amaçladık" dedi. Okulun Türkçe öğretmeni ve yarışmanın jüri üyesi Mustafa Ali Öztürk ise "Biz ve bizden önceki kuşaklar çocukluklarında bu arabalar ile oynardı. Ancak artık çocuklar bilgisayarlarla oynuyor. Biz okul olarak yok olmaya yüz tutan bu kültürü yaşatmayı, yaşatırken de çocuklarımız eğlendirmeyi amaçladık. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin okulumuzda bir gelenek haline gelmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AŞ-ÖND-Y)

19.05.2017 14:53:24 TSI
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