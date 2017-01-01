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19 Mayıs Araban'da coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Araban ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Kutlamaları, Araban'da Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür Vekili Orhan Durmuş'un Hükumet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk bırakması ve saygı duruşunda bulunması ile başladı. İstiklal Marşının okunması ile hükümet konağında sona eren kutlamalar, Araban Anadolu Lisesi bahçesindeki etkinliklerle devam etti. Müdür Vekili Durmuş'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sürdü. Program, Araban Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Kursu Atatürk İlkokulu Öğrencilerinin Halk Oyunları gösterisi ve Araban Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan jimnastik gösteriler de düzenlendi. Daha sonra ise Araban Belediyesi ve Araban Anadolu Lisesinin işbirliğiyle Gaziantep il genelinde düzenlenen Ma-Tem'den Zafere adlı kompozisyon yarışmasında kompozisyon dalında birinci olan Nizip Türkan Ömer Okan Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Yusuf Kılıç'a yarım altın ödülü verildi. Kılıç ödülünü Araban Kaymakamı Emin Bağlı'nın elinden alırken, resim dalında birinci olan Araban Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yıldız Alsaç'a altın ödülü Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, şiir dalında birinci olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rıdvan Akın'a da altın ödülü Araban Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç tarafından verildi.

Kutlamalara, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, daire amirleri, okul idarecileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(SD-Y)



19.05.2017 14:53:44 TSI

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