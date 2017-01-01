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İş yerinden ziynet eşyası ve para hırsızlığı

- Polis yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltın aldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis, bir şahsa ait iş yerinden altın, ziynet eşyası, para ve bilgisayar çalınması olayı ile ilgili 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil İlçe İncilipınar Mahallesinde bulunan bir iş merkezinde yabancı uyruklu bir şahsın iş yerinden 1 kilogram altın, bir adet altın kolye, 1000 dolar para ve bir adet bilgisayar çalındı. Olay üzerine araştırma yapan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hırsızlık olayının yabancı uyruklu S.Ş, M.Ş. ve H.M isimli şahıslar tarafından yapıldığı tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise hırsızlık olayında kullandıkları tahmin

Şahısların ise haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

(SD-Y)



19.05.2017 14:56:50 TSI

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