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Havran'da 19 Mayıs heyecanı



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle ile kutlandı.

İlk program Kızılay Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Buradaki törenin ardından törene Anadolu Lisesi'nde devam edildi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları ve diğer gösteriler büyük ilgi ile izlendi.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail Dalyancı tarafından verildi. Kutlamalara ayrıca ,İlçe Jandarma Komutanı Volkan Öz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Tur, daire amir müdürleri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

(BT)



19.05.2017 14:58:36 TSI

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