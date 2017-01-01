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Abdest alırken düşen yaşlı adam yaralandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:59
Abdest alırken düşen yaşlı adam yaralandı
Abdest alırken düşen yaşlı adam yaralandı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, Cuma Namazını kılmak için gittiği camide abdest alırken ayağı kayarak düşen yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kap Cami Mahallesinde bulunan Çarşı Camiye giden Şeyho U., (72), abdest aldığı esnada ayağının kayması sonucu yere düştü. Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(CK-SD-Y)

19.05.2017 14:59:00 TSI
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