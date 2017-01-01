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Kozan'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Adana'nın Kozan ilçesinde de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs sabahı İsmet Atlı Şehir Stadyumu'nda başlayan kutlamalar protokolün ilçe halkını selamlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kutlamalar Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.

Yapılan konuşmanın ardından kutlamalar günün anlam ve önemini belirten öğrencilerin okumuş olduğu şiirler, folklor gösterileri, karate ve tekvando gösterileri, güreş sporcularının gösterileri, mehteran gösterileri, boks müsabakası ve çeşitli sporaktif gösteriler ile devam etti. Kutlamaların sonunda sahaya inen çok sayıda öğrenci tarafından dev Türk Bayrağı stadyumda açıldı. Dev Türk Bayrağının açılması ile izleyiciler öğrencileri ayakta alkışladılar.

Törenler gösterilerin ardından sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliklerine ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, eğitim camiası, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldılar.

(EMR-Y)



19.05.2017 14:59:32 TSI

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