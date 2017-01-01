YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahta Devlet Hastanesi estetik bir görünüme kavuşuyor

Kahta Devlet Hastanesi estetik bir görünüme kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Kurumuna bağlı Kahta Devlet Hastanesinde yapılan bakım onarım çalışmaları ile modern bir görünüme kavuştu.

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucu Kahta Devlet Hastanesinin tüm alanlarında başlatılan boya, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarında sona gelindi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, hastanenin tüm birimlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Yapılan yenileme çalışmaları ile hem vatandaşımız daha iyi hizmet alacak hem de hizmet veren personellerimiz daha iyi hizmet sunabilecektir. 2010 yılında hizmet vermeye başlayan binamızın yaşı itibariyle genel bir bakıma ihtiyacı vardı. Milletvekillerimizin ve genel sekreterliğimizin büyük destekleriyle yaptığımız çalışmaları, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için kısa, orta ve uzun vadeli olarak ele aldık. Hastanemizin daha yeni ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz" dedi.

Dost, "Binamızın iç boyalarını yeniliyoruz. Gerekli tadilatları yapıyoruz. Sanıyorum birkaç ay içerisinde tüm bu çalışmalar tamamlanmış olacak. Çalışmalarımızda mimarlarımız ile birlikte hareket ediyoruz. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda tüm bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız binamızda dolaşırken, hizmetlerden faydalanırken çok daha rahat hareket edecekler. Ayrıca görev yapan personelimiz de daha steril ve güvenli ortamlarda hizmet üretecekleri için onların da verdikleri hizmetin kalitesi artacaktır" diye konuştu.

(AHM)



19.05.2017 14:59:51 TSI

NNNN

