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Yıldırım'da kıraathane kültürü yaşatılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Kahvehanelerin kıraathaneye dönüştüren Yıldırım Belediyesi'nin Prof Dr. Ahmet Şimşirgil'i ilçe sakinleriyle buluşturduğu programda Türk tarihinin ve siyasal olaylarının arka planında yer alan olaylar ele alındı.

Yıldırım'da yürütülen kültürel dönüşümü kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak sürdüren Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'i Yıldırımlılarla buluşturdu. Vakıf Mahallesi'ndeki Gençler Kıraathanesi'nde düzenlenen 'Misak-ı Milli ve 15 Temmuz' konulu programa Yıldırımlılar ilgi gösterdi. Kendine has üslubuyla tanınan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, verdiği çarpıcı örneklerle tarihi ve güncel olayları anlattı. 40 yıllık projenin 15 Temmuz gecesi millet tarafından bozulduğunu vurgulayan Şimşirgil, "Sinsice yapılan planlar bu toplumu manevi değerlerinden uzak bir kitle haline dönüştürmeyi amaçlıyordu. Biz asırlardır Ramazan'ı ve dini bayramları, kandil günlerini Hicri takvime göre idrak ederken, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini miladi takvime göre her yıl aynı zaman diliminde yaşıyorduk. Ne oldu da bu fark ortaya çıktı? Yine dinler arası diyalog adı altında Hazreti Muhammed'i ve Kur'anı-ı Kerim'i iman dışında tutan bir İslamiyet ortaya çıkarmaya çalıştılar. Yurt dışında eğitim verdiklerini iddia ettikleri okullarında kaç tane genç Müslüman oldu? Eğer bu millet darbe girişimine dur demeseydi kaç genç 16 Temmuz'da boyunlarında haç ile gezecekti? Bu şer odağının 40 yıllık proje doğrultusunda asıl derdi Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve İslamiyet'i değersiz kılmaktı. Ancak millet tek bir sözle meydanları doldurarak ve tankların geçişine izin vermeyerek hainlere geçit vermedi" diye konuşu.

Yıldırımlıların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Şimşirgil, kıraathane kültürünü ilçede tekrar canlandırılmasında katkısı olan başta Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

(MŞ)



19.05.2017 15:00:04 TSI

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