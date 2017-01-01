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Vali Ata'dan genç milli sporculara tebrik

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:01
Vali Ata'dan genç milli sporculara tebrik
Vali Ata'dan genç milli sporculara tebrik

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Hatay Valisi Erdal Ata, gençlik temsilcileri ile farklı branşlarda uluslararası başarılara imza atmış sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, gençlik temsilcileri ile farklı branşlarda uluslararası başarılara imza atmış sporcuları Vali Ata'yı ziyaret etti.
Genç sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden Hatay Valisi Erdal Ata, gençlerin başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
19 Mayıs gününün ayrı bir anlam ve önemi olduğuna değinen Vali Ata, "Bugün, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere verdiği önemin ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermek için bugünü Gençlik ve Spor Bayramı olarak siz gençlere armağan etmiştir. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık şuuruyla yetişen sizlere emanettir. Bu nedenle sizlerin çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetişmeniz, devlet ve millet olarak en önemli gayemizdir. Sizler eğitimde, sporda, kültürde ne kadar iyi yetişirseniz Türkiye Cumhuriyeti de o derece emin ellere teslim edilmiş olur" şeklinde konuştu.
Ziyarete, 2016 Wushu (Budokaido) Avrasya Şampiyonu M. Furkan Karakaya, 2016 Ukrayna-Belarus-Türkiye 3'lü Atletizm Yıldızlar Şampiyonası 2.'si Selenay Bati, Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Karate Şampiyonası 2.'si Garip Deniz İşçioğlu, 2016 Muay Thai Dünya Şampiyonası 2.'si Cansu Sarı ve Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ayşe Nur Yıldız katıldı.
(ADM-Y)

19.05.2017 15:01:19 TSI
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