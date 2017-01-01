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Güneş Vakfı Gençlik Kolları 19 Mayıs'ı etkinliklerle kutladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:02
Güneş Vakfı Gençlik Kolları 19 Mayıs'ı etkinliklerle kutladı
Güneş Vakfı Gençlik Kolları 19 Mayıs'ı etkinliklerle kutladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Güneş Vakfı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ağaç güreşi, aşık oyunu, mangala gibi Türk izlerini taşıyan etkinliklerle kutladı.
Güneş Vakfı Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karcıoglu, "Orta Asya'dan Anadolu'ya atalarımızın taşımış olduğu kültür, bilim ve spor anlamında ne varsa hepsini en iyi şekilde yaşayıp yaşatmak için yola çıktık. Bizlere bu yönde eğitimler verip öncülük eden Güneş Vakfı Genel Başkanı Saygı değer hocamız Prof. Dr. Alpaslan Ceylan' a teşekkür eder saygılar sunarız. Ayrıca Türk Milleti'nin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar dileriz" diye konuştu.
Kutlama törenlerine katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de Güneş Vakfı standını ziyaret etti.
(ERZ-Y)

19.05.2017 15:02:22 TSI
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