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Başkan Türel, Cumhuriyet Meydanı ve Şarampol Projelerini inceledi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentin çehresini değiştirecek Cumhuriyet Meydanı ve Şarampol Projeleri'ni yerinde inceledi. Yoğun yağış altında çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Türel, Şarampol projesinin hızla devam ettiğini belirterek, Cumhuriyet Meydanı'nın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hazır olacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yoğun yağışa rağmen kent merkezinde devam eden 2 önemli projenin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Türel'in ilk durağı Cumhuriyet Meydanı'nın 1.5 kat daha büyütülüp Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturacak proje çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyesi ekibiyle birlikte inşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Türel, son durum hakkında bilgi aldı.



Şarampol Caddesi'ni inceledi

Başkan Türel daha sonra ise kentin yeni cazibe merkezi olacak "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline getirecek proje çalışmalarının devam ettiği Şarampol Caddesi'ne geçti. Şarampol Projesi kapsamında devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Türel, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Türel, Cumhuriyet Meydanı ve Şarampol projelerinin Antalya'nın cazibesini arttıracağını vurguladı.



Antalya'ya değer katacak projeler

Başkan Menderes Türel'in büyük önem verdiği, Antalya'ya değer katacak 2 önemli proje olarak öne çıkan Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi ile Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenleme Projesi tamamlandığında şehir merkezi de ciddi ölçüde hareket kazanacak. Başkan Türel, gerçekleştirdiği inceleme gezisinde, Antalyalıların buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenen çehresiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yetiştirileceğini açıkladı. Şarampol Projesi kapsamında tramvay güzergahında kullanılacak malzemeleri seçen Başkan Türel, Tonguç Caddesi'nin kuzey kısmının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.05.2017 15:03:46 TSI

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