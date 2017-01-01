YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'ın eğitimi masaya yatırıldı

Van'ın eğitimi masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin başkanlığında 13 ilçe milli eğitim müdürünün katılımıyla bir toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rutin olarak tüm ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapılan eğitim toplantıları sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van'ın eğitim durumunu sürekli istişare ettiklerini, çalışma planı hazırladıklarını ve bu plan doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Gerek ilçelerde, gerekse hizmet binasında periyodik olarak bu tür toplantıları yaptıklarını kaydeden Kırekin, "Bugün yine ilçe mili eğitim müdürleri ile okulların güvenlik sorunları, yılsonu sergileri, fuarları, bilim şölenleri, taşımalı eğitim, taşımalı eğitimin değerlendirilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden gözden geçirilmesi, okulların yaz tatilinde onarım ve bakımı gibi konularda genel bir toplantı yapacağız. Toplantıda alacağımız kararlar, eğitim öğretim açısından önem taşıyor. Özellikle yılsonu olması bakımından alınacak tedbirler, hazırlanacak çalışma planları önümüzdeki eğitim öğretim sezonu için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



19.05.2017 15:04:12 TSI

NNNN

